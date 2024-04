Il dramma di Villas Boas | Ho avuto due tumori - stavo morendo durante l’operazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il tecnico portoghese Andréha raccontato al portale lusitano Record la sua battaglia, rivelando che tutto è iniziato dopo l’incidente con infortunio alla schiena subito a Dakar: “È stato tutto molto curioso perché, a causa degli esami della tiroide, mi hanno scoperto un altro tumore sulla schiena, che ho dovuto anche rimuovere. Se non fosse stato per l’incidente, non avrei mai scoperto queste malattie“.una di queste operazione l’allenatore ex Zenit ha rischiato anche la vita: “Hanno dovuto asportarmi metà della tiroide e si è scoperto che. Dopo 10 minuti, ho iniziato a sentirmi male e ricordo di aver pensato: ‘Sto per morire, sto per morire.’Ho premuto il pulsante, è arrivata l’infermiera e ricordo solo di averla ...

È stata ribattezzata “Operazione Pretoriano”, rubando la definizione ad André Villas - Boas , che dopo i tafferugli scoppiati il 13 novembre 2023 durante l’Assemblea Generale convocata per modificare lo statuto del Porto , qualificò in quel modo i ...

Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: si riprende Udinese-Roma. In Premier sfida De Zerbi-Guardiola - Termina stasera Udinese-Roma, il match valido per la 32ª giornata di Serie A sospeso sull'1-1 dopo il malore occorso a N'Dicka. Si gioca anche in Eredivisie e Premier, dopo va in scena la sfida tra il ...tuttonapoli

ATA-FIO 4-1, Arriva il poker della Dea con Pasalic - C'è tempo persino per il poker della Dea, firmato da Pasalic in contropiede. Contropiede micidiale avviato da Scamacca e rifinito da Lookman, per lo scavetto del centrocampista croato ...firenzeviola