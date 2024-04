Gritti | Il 3-1 col Var? Una goduria pazzesca Lookman continuava a chiedermi se era buono…

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 aprile 2024) “Queste sono cose bellissime. È un premio per tutti, perché non abbiamo mai deciso di scegliere un trofeo come qualcuno diceva: l’Atalanta è questa, una squadra che dà il massimo per qualsiasi competizione. Un plauso gigantesco a tutti i ragazzi”. Tulliosi mostra orgoglioso dei suoi ragazzi in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-1 contro la Fiorentina che ha ribaltato l’1-0 dell’andata e portato in finale di Coppa Italia l’Atalanta: il 15 maggio la sfida alla Juventus a Roma. Atalanta-Fiorentina 4-1, la conferenza stampa diLa mentalità: “Lo abbiamo dimostrato in questi anni, andiamo in campo sempre e solo per vincere, non sempre ci riesce altrimenti saremmo il Real Madrid dei tempi d’oro: i ragazzi hanno perfettamente assorbito la mentalità del mister. Tutti avevamo in mente che potevamo fare la nostra figura ad Anfield e potevamo ...