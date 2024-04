Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo - le foto che confermano il flirt

Dopo giorni di speculazioni e insinuazioni, Giano Del Bufalo ha finalmente deciso di rompere il silenzio riguardo alle foto che lo ritraggono in compagnia di Giulia De Lellis , con cui pare sia in corso una nuova relazione. Il fratello di Diana Del Bufalo , ha scelto di farlo attraverso una stories ... Continua a leggere>>

“Giornate di invasione cari amici. Invasione piena di astio e di commenti beceri che riempiono le mie belle giornate di lavoro e di serenità. Da antropologo dilettante mi pongo spesso delle domande sull’andamento societario ‘ai tempi dei social’ e noto con dispiacere che l’essere umano non evolve. ... Continua a leggere>>

Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis sono stati aspramente criticati dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi. Il motivo, più che il loro amore, è il look sfoggiato mentre andavano a fare la spesa. In queste ore, l'antiquario ha replicato agli hater.Continua a leggere

Continua a leggere>>