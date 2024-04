Funerale di Francesco Pio - lacrime e applausi per il bimbo di 1 anno sbranato dai pitbull Mamma e papà non si danno pace La famiglia chiede giustizia

Si chiamava Francesco Pio il bambino di 13 mesi morto sbranato da due pitbull a Campolongo, frazione di Eboli . Quando i cani lo hanno aggredito era in braccio allo zio Simone. «Li ho visti azzannare mio nipote. Uno lo teneva per la spalla, l’altro per i piedi. Stavo dormendo quando ho sentito le ... Continua a leggere>>

Funerale di francesco Pio, il bimbo di 1 anno sbranato dai pitbull - Si sono celebrati alle 12:00 di oggi, giovedì 25 aprile, il funerale di francesco Pio D’Amaro, il bimbo di 1 anno morto azzannato da due pitbull lunedì a Campolongo, frazione di Eboli. Le esequie si ...

Continua a leggere>>

bimbo sbranato dai pitbull, cosa dice l'autopsia: spezzata la colonna vertebrale - La furia dei cani è stata tale da produrre delle lesioni devastanti che non hanno lasciato scampo al bimbo. Secondo quanto riferito dai medici che hanno effettuato l'esame autoptico, francesco Pio ...

Continua a leggere>>

In lacrime per francesco Pio, il bimbo ucciso dai pitbull - Una comunità in lutto per l'ultimo saluto oggi a francesco Pio, il bambino di 13 mesi ucciso da due pitbull mentre si trovava in braccio a uno zio. I funerali si sono svolti nella parrocchia SS. (ANSA ...

Continua a leggere>>