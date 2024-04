Fiorello a Viva Rai2! | il messaggio speciale per il 25 aprile e l’ironia sul caso Scurati

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nel giorno dell’Anniversario della Liberazione,non si è trattenuto a! con un. Il monologo dello showman è a favore della libertà in ogni sua parte. Perché la libertà non è solo un diritto, e festeggiarla è un dovere. Nella puntata del 25, il buongiorno diper gli italiani è all’insegna della libertà (e del privilegio di poterla celebrare e onorare), con un pizzico di ironia. Come, del resto, è nel suo stile.!, la puntata del 25: il, Biggio e Casciari non si sono fermati per la giornata del 25: il buongiorno di...