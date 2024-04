Festa della Liberazione | 79 anni fa la vittoria della Resistenza contro il nazifascismo

Perché la Festa della Liberazione si celebra il 25 aprile? Il motivo Perché la Festa della Liberazione si celebra il 25 aprile di ogni anno? Molti italiani (e non) se lo stanno chiedendo, la risposta ve la diamo subito: il 25 aprile – come noto – ...

La Festa della Liberazione, il 25 aprile, è una data simbolica e molto importante per l’Italia. Si celebra ogni anno per ricordare eventi cruciali della storia del nostro Paese, seppur non corrisponda con la reale fine della Seconda guerra ...