Cassolnovo - lite di prima mattina fuori dal bar | 44enne finisce al pronto soccorso

(Di giovedì 25 aprile 2024)(Pavia), 25 aprile 2024 -al bar di, con un ferito finito all'ospedale. Erano da poco passate le 7 di oggi, giovedì 25 aprile, quando è scattata la richiesta d'intervento al 112 per una riferita aggressione subita da un uomo da parte di 4 persone. Sul posto, in via Carlo Alberto ada un bar, sono intervenuti sia i soccorsi sanitari di Areu, con un'ambulanza della Croce Rossa di Vigevano, che i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Vigevano e in supporto anche un secondo equipaggio della Stazione di Mortara. Un uomo,di nazionalità moldava, è stato poi trasportato in codice verde all'ospedale, per conseguenze per fortuna non particolarmente gravi, solo qualche contusione valutata di ...

