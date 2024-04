Anita Olivieri - brutto gesto social contro Beatrice Luzzi | c’entra l’ospitata al Grande Fratello Albanese

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 25 aprile 2024)da quando è uscita dalla casa delnon perde occasione di provocare o criticare ciò che fa, e ancheal GFdell’attrice e il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi non hanno fatto eccezione. Infatti,è volata in Albania per fare una sorpresa alla sua amica Heidi Baci, conosciuta proprio nel reality condotto da Alfonso Signorini. Ma laha fatto capire attraverso un mi piace a una frasel’attrice di non essere d’accordo con lei. E non è la prima volta che fa una cosa del genere. GF: niente riappacificazione tra...