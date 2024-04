25 aprile - Roberto Salis legg - commos -o, la lettera della figlia Ilaria | Desidero che l’Italia sia dalla parte giusta della storia – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 aprile 2024) «Sono qui per, miaè antifascista e questa è a casa sua». A dirlo è, padre dell’attivista detenuta da undici mesi in Ungheria, dal palcomanifestazione organizzata a Roma dall’Anpi in occasione dell’anniversarioLiberazione dal nazifascismo. «Sono qui a rappresentarla fintanto che non può venire con le sue gambe – continua-.ha già fatto un 25in carcere, quello del 2023 però non abbiamo voluto rendere nota la sua situazione per una serie di motivi. Questo è il primo 25che si può fare e deve essere l’ultimo con lei in carcere». Durante l’intervento,ha poi letto le ...