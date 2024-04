25 aprile - Nordio fischiato alla cerimonia di Treviso | Se siamo antifascisti? Domanda retoric - abbiamo giurato sulla Costituzione

(Di giovedì 25 aprile 2024) “A noi oggi viene chiesto molto spesso se. Direi che è unaa, perché avendofedeltà, che è antifascista, è ovvio che”. Un’ondata di fischi e “buuu” di disapprovazione ha accolto queste parole pronunciate adal ministro della Giustizia Carlo(eletto in Parlamento con Fratelli d’Italia), nel suo discorso per le celebrazioni del 25in piazza Indipendenza. “Non èa”, gli hanno urlato dal pubblico, con qualcuno che si è pure spinto a un “ma vaff…”. Il Guardasigilli non si è scomposto ed è andato avanti con il suo intervento, durato in totale poco più di tre minuti. ...

