Uomini e Donne anticipazioni - trono di Ida senza scelta | Pierpaolo se ne v - la tronista piange e lascia lo studio

Perché Uomini e Donne e Amici 23 non vanno in onda il 25 aprile 2024? Ecco la motivazione dietro il cambio di programmazione L'articolo Perché Amici 23 e Uomini e Donne non vanno in onda il 25 aprile 2024 proviene da Novella 2000. (novella2000)