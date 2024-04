Def - Castellone | Il Governo taglia su tutto tranne che sulle menzogne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il comunicato stampa da parte della Vice Presidente del Senato dopo l’audizione di giovedì del Ministro Giorgetti in Commissione Bilancio “Vorrei ringraziare il Ministro Giorgetti perché lunedì, in audizione in Commissione Bilancio, ha ammesso candidamente su cosa intende puntare e dove stiamo andando. Il Ministro intende puntare sull’austerità, perché dire che il debito buono non deve diventare debito a tutti i costi è solo un modo furbo per dire questo: austerità, con tutti i suoi pilastri, con le privatizzazioni selvagge, con la precarizzazione del lavoro, con il lavoro povero, con i tagli alla spesa pubblica”. Lo ha detto Mariolina(M5S), vicepresidente del Senato, intervenendo in discussione generale nell’Aula di Palazzo Madama sul Def. “Mi vorrei soffermare sopratsui tagli alla sanità, per provare una volta per tutte a ...