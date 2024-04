Chi è Sachi Parker - figlia Shirley MacLaine e testimone del matrimonio aperto dei suoi genitori

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Stephanieko, nota come, è un’attrice americana,die del produttore Steve, scomparso nel 2001. Nata il primo settembre 1956 a Los Angeles, sotto il segno della Vergine,è stata l’involontariadeldeiche divorzieranno solo nel 1982. Quando ha solo due anni, infatti, è stata mandata in Giappone con il padre e la di lui amante. Neancheè la classica mamma tutta coccole e dolci. Torna a lavorare pochi mesi dopo la nascita di, dicendo che non sarebbe mai rimasta a casa. Sempre all’età di due anni, ...

