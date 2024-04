Brighton - De Zerbi | Contro il Manchester City sarà dur - Guardiola ha cambiato il calcio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roberto De, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del matchil: “Non penso che siano stanchi perché sono abituati a giocare tante partite.il Real Madrid sono stati sfortunati perché sono stati eliminati ai rigori, ma restano una delle migliori squadre della Premier League e per noiuna gara tosta. Il forfait di Haaland? Sicuramente è una buona notizia, ma al suo posto ciun altro grande giocatore come Alcaraz. Il nostro stadio nelle partite serali ha un’atmosfera magica e proveremo a fare la nostra partita“. L’allenatore italiano ha poi risposto agli elogi del suo collega Pep: “Hail, prima nel ...