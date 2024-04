Basket - il Fenerbahce batte Monaco all’overtime nei playoff di Eurolega Blitz esterno dell’Olympiacos

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’discende in campo anche questa sera per altre due sfide di gara-1 dei quarti di finale dei2024 ovveroIstanbul e Barcellona-Olympiacos Pireo: andiamo a fare un breve riepilogo di come sono andate, con la post-season della massima competizione continentale per club che entra nella fase decisiva. ASISTANBUL 91-95 dTs IlIstanbul insegue per 38’ l’ASma riesce a portare la sfidavincendo poi per 91-95 andando così sull’1-0 nella serie. Primo quarto subito favorevole ai monegaschi (14-3), con Scottie Wilbekin che prova a dare una scossa con cinque punti in fila (21-13). Una tripla di Okobo e un piazzato di Alpha Diallo fissano ...