Atalanta - Scamacca salterà la finale di Coppa Italia contro la Juventus | ecco perché

Juventus, la finale di coppa italia non “salva” Allegri: scende ancora la quota di Thiago Motta come prossimo tecnico bianconero - Sconfitta dolce per la Juventus contro la Lazio, con il gol di Arek Milik negli ultimi minuti di gioco che permette ai bianconeri di tornare in finale di coppa italia a due anni ...tuttojuve

coppa italia: Atalanta-Fiorentina 4-1, la Dea in finale con la Juventus - FOTO - Atalanta FIorentina 4-1 nel ritorno della semifinale di coppa italia. All'andata la Viola si era imposta per 1-0. La Dea conquista in finale con la Juventus in programma il 15 maggio a Roma ...ansa