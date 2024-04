Atalanta-Fiorentina - le pagelle | top Scamacc - flop Milenkovic

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L'vola in finale battendo in casa laper 4-1. Sugli scudia, Koopemeiners e De Ketelaere. La Viola affonda insieme al suo tecnico

scritto da Roberto Belingheri - on una partita: una serie tv. Non una partita: un thriller. Non una partita: una guerra, un saloon, fatto di nervi tirati, calcio antico e moderno insieme, vecchi trucchi da mestieranti e tecnologia c ...ecodibergamo

Fiorentina in dieci battuta in casa Atalanta: 4-1. Gol di Quarta illude dopo l’espulsione di Milenkovic. Poi il crollo. pagelle - Schiaffo al 95': il gol di Lookman, sul filo del fuorigioco, stende la Fiorentina. Forse c'era anche un colpo a Biraghi. L'arbitro disegna il fatale rettangolo, convalida la rete e segna la sconfitta ...firenzepost

Coppa Italia - atalanta-fiorentina 4-1, pagelle: Scamacca show, Koopmeiners micidiale. Lookman decisivo. Male Milenkovic - atalanta-fiorentina, semifinale di ritorno dell'edizione 2023-24 di Coppa Italia, è terminata sul punteggio di 4-1 per la Dea che si qualifica così per la finale di mercoledì 15 maggio: affronterà la ...eurosport