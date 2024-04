Atalanta-Fiorentina - la Dea batte i viola 4-1 e va in finale con la Juventus

Gianluca Scamacca salterà la finale di Coppa Italia contro la Juve ntus per squalifica. L'attaccante dell'Atalanta era diffidato ed è stato ammonito dall'arbitro La Penna a dieci minuti dalla fine della semi finale con la Fiorentina.Continua a ...

L'Atalanta batte la Fiorentina per 4-1 nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, ribalta la sconfitta per 1-0 incassata all'andata e si qualifica per la finale: il 15 maggio la squadra di Gasperini affronterà la Juventus.