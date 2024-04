Atalanta-Fiorentina 4-1 - nerazzurri in finale Coppa Italia contro la Juve

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – L'batte laper 4-1 nel ritorno della semidi, ribalta la sconfitta per 1-0 incassata all'andata e si qualifica per la: il 15 maggio la squadra di Gasperini affronterà lantus. Laparte col piede sull'acceleratore e impegna Carnesecchi in occasioni in avvio. Il portiere bergamasco al 5'