La svolta di Boscaglia - allenatore vero

(Di martedì 23 aprile 2024) Massaro A guardare la classifica, si potrebbe pensare che il più è fatto. Neanche per idea. Questa stagione disgraziata, una cosa ce l’ha insegnata: con questa squadra, nulla può essere mai dato per scontato. L’Ancona è come un bambino che ha iniziato da poco a camminare. Ogni tanto sbanda e perde l’equilibrio. Ma finalmente ha capito come si mette un piede dopo l’altro. Troppo tardi? Senza dubbio. Il merito è tutto di Roberto. Uno che ha accettato di prendere in mano una palla infuocata a poche giornate dalla fine e con una situazione quasi disperata, merita applausi a prescindere. Lo avevamo detto il giorno in cui si è presentato al fianco del dg Roberta Nocelli e lo confermiamo con forza adesso.è l’unico che in tutto quel guazzabuglio ci ha capito qualcosa. Ha guardato in faccia i giocatori, non ha stravolto nulla, ha cercato ...