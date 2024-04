Morta la tiktoker Eva Evans - aveva 29 anni

(Di lunedì 22 aprile 2024) Èa 29laEva, conosciuta per la serie comica Club Rat. A darne l'annuncio su Instagram, domenica 21 aprile, sua sorella Lila Joy.

Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 scopre i tradimenti del marito mentre piange la sua improvvisa scomparsa. E’ successo a una tiktoker che si fa chiamare Cherrybombsquad007. In un video che ha ...

Una morte improvvisa, evidentemente inaspettata, quella di Kyle Marisa Roth , tiktoker americana deceduta a soli 36 anni . Lo riportano le testate straniere, tra cui People e il New York Post. Quasi ...

Mc Dieguin Md, l'artista (star dei social) muore annegato dopo essersi tuffato da una diga per realizzare un video - Tragedia in Brasile, dove una star dei social network ha perso la vita mentre stava girando un contenuto estremo per i suoi fan. Diego Kaua Oliveira Santos, conosciuto artisticamente ...

Daniele Davì, il creator che ha fatto scoprire TikTok a Gerry Scotti: «Ora sogno il cinema, ma ai casting mi snobbano» - Ha quasi tre milioni di follower su TikTok, ai quali si aggiungono i 506mila su Instagram e gli 80mila su Youtube. Stiamo parlando di Daniele Davì, l'alfiere della Generazione Z che ...