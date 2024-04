Il Bibbiano San Polo acciuffa il pari e rovina la festa alla Vianese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ieri per un soffio lanon ha vinto il campionato con un turno d’anticipo: al minuto 88, infatti, il/Sanhato ilcon la Quarantolese tenendo in vita l’ultima piccolissima speranza, ovvero quella dell’aggancio nell’ultimo turno per giocarsi tutto nell’eventuale spareggio. Andiamo con ordine. Laha battuto per 4-1 il Castellarano grazie ai gol di Rizzuto (18° sigillo per lui), Adusa (doppietta, sale così addirittura a 26 gol, re dei bomber del girone B di Promozione) e Rivi. Per gli azulgrana gol di Alessandro Galli. Il/San, invece, ha strappato per i capelli un 2-2 in casa con la Quarantolese. Modenesi in vantaggio nel primo tempo con Barbalaco e Gozzi, poi orgoglio...