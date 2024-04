Google ha dedicato alla Giornata della Terra il suo doodle di oggi - ecco cosa significa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Come ogni 22 aprilehail suo, cioè l’immagine che sostituisce il classico logo del motore di ricerca. Laè la più nota e importante manifestazione al mondo sull’ecologia e sulla protezione dell’ambiente. Soprattutto negli ultimi anni però è diventato anche un momento per informare e sensibilizzare sul cambiamento climatico, e non solo sull’ambiente in generale. Le lettere del logo disono state sostituite dalle foto di alcuni dei luoghi in tutto il mondo «in cui persone, comunità e governi lavorano ogni giorno per aiutare a proteggere la bellezza naturale, la biodiversità e le risorse del pianeta», ha spiegato la società. ...