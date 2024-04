Basilicata - chiuse le urne Al via lo spoglio | sfida a 3 per la guida della Regione La diretta

AGI - Sono circa 570 mila i lucani chiamati Alle Urne , oggi e domani, per l'elezione del nuovo governatore e 20 consiglieri regionali, tredici per la provincia di Potenza e sette per quella di ...

Chiusura dei seggi in tutta la Lucania per le elezioni regionali che decreteranno il prossimo governatore tra l'uscente Vito Bardi (centrodestra) e Piero Marrese (centrosinistra): affluenza in calo

Elezioni Basilicata 2024, risultati in DIRETTA: iniziato lo spoglio, bassa l’affluenza - Elezioni regionali Basilicata 2024, lo spoglio in diretta: attesa per i risultati mentre non saranno diffusi exit poll, affluenza in calo rispetto al 2019.money

Elezioni Basilicata exit poll: stravince Bardi (Centrodestra). Flop Pd-M5S - Stravince il Centrodestra alle elezioni regionali in Basilicata. Stando agli exit poll di Telenorba, che Affaritaliani.it pubblica, il Governatore uscente Vito Bardi è tra il 53 e il 57% e stacca nett ...affaritaliani

Elezioni Basilicata, urne chiuse: spoglio al via - Chiusura dei seggi in tutta la Lucania per le elezioni regionali che decreteranno il prossimo governatore tra l'uscente Vito Bardi (centrodestra) e Piero Marrese (centrosinistra): affluenza in calo ...ilgiornale