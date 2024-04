SOCIAL – Verso Milan-Inter - Andriy Shevchenko ci crede | partita special - date il massimo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 21 aprile 2024)ha scritto un messaggio sul suo profilo per dare la carica ai rossoneri Anche se l’eliminazione nei quarti di Europa League contro la Roma fa ancora male, ildomani tornerà in campo. A San Siro per i rossoneri ci sarà subito un appuntamento chiave: il derby contro l’. E non si tratterà di una stracittadina normale, perché questa sfida avrà un significato ulteriore: una vittoria darebbe ai nerazzurri la certezza matematica dello Scudetto della seconda stella. Il momento in casaè delicato. La stagione non ha preso la piega sperata e si chiuderà senza trofei. Stefano Pioli ormai è giunto al capolinea della sua esperienza sulla panchina rossonera, visto che la società ha deciso ...