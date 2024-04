Marchigiano morto a 56 anni dona 5 organi e salva vite in mezz’Italia - La macchina del coordinamenti trapianti si è messa in moto: sono arrivate equipe da Roma per fegato e cuore, da Palermo per i polmoni e dall'Aquila per reni e cornee ...ilrestodelcarlino

Papa Francesco e il ricordo di padre Matteo, il missionario anconetano morto in Africa: “Instancabile e generoso” - Le parole del Santo Padre al termine del Regina Caeli per il missionario Marchigiano che ha perso la vita in un incidente stradale in Costa d’Avorio, forse per un colpo di sonno ...ilrestodelcarlino

TERZA DONAZIONE ORGANI ALLA ASL TERAMANA, FAMILIARI 56ENNE Marchigiano SCELGONO LA SOLIDARIETA’ - TERAMO – Terza donazione di organi alla Asl di Teramo nel 2024. Si tratta – comunica la Asl teramana in una nota – di un 56enne Marchigiano arrivato in condizioni gravissime all’ospedale “Mazzini” di ...abruzzoweb