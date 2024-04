LIVE Monza-Perugia 2-2 - Superlega volley 2024 in DIRETTA | 8- - i padroni di casa ci credono!

Leggi tutta la notizia su oasport

11-9 Primo tempo in contrattacco di Galassi, break pesantissimo. 10-9 Maar chiude uno scambio lungo. Doppio cambio per. 9-9 Ace di Leon, si torna in parità! 9-8 Leon attacca sulla testa di Galassi. 9-7 Maar continua a essere una garanzia. 8-7 Leon riportaa -1. 8-6 Leon pianta un chiodo in posto sei. 8-5 Mani-out di Maar,avanti di due break al campo di campo. 7-5 Held in battuta per Flavio. 7-5 Ben Tara sfonda sulle mani del muro. 7-4 Leon prova a forzare su palla staccata, ma sbaglia. 6-4 Takahashi gioca sulla mano sinistra del muro di Leon. 5-4 Pipe imprendibile di Leon. 5-3 Muroneee di Di Martino su Flavio. 4-3 Parallela interna di Takahashi. 3-3 Alzata ad una mano di Galassi e diagonale di Semeniuk. 3-2 Errore in attacco di Ben ...