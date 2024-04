Ginnastica artistica - le gemelle D’Amato ed Esposito festeggiano sul podio del Trofeo di Jesolo Gioie juniores

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Ildisi è concluso con le Finali di Specialità. La Classicissima della Polvere di Magnesio, che ieri ha regalato la prestigiosa vittoria dell’Italia nella gara a squadre contro Brasile, USA, Canada, Francia, ha salutato gli appassionati dellacon una domenica spettacolare riservata ai singoli attrezzi. Non sono arrivati successi per la nostra Nazionale seniores, ma sono giunti tre podi. Aliceha chiuso in seconda posizione alle parallele asimmetriche. La Campionessa d’Europa di specialità, ieri impostasi sul giro completo, ha eseguito un valido esercizio ed è stata premiata con il rilevante punteggio di 14.700 (6.4 il D Score), ma ma fuoriclasse brasiliana Rebeca Andrade ha ottenuto lo stesso riscontro e ha prevalso per un’esecuzione migliore (8.5 contro ...