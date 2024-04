Elezioni europee - Conte presenta simbolo M5S | c’è hashtag ‘pace’

(Di domenica 21 aprile 2024)annuncia la candidatura di Carolina Morace Nelche il Movimento 5 Stellealle2024 ci sarà anche l'#pace. Lo annuncia Giuseppe, ospite di 'In mezz'ora' su Rai Tre. "Appena finita la trasmissione, correrò al ministero dell'Interno perre ildel M5S, è lo stresso ma a conferma

Pubblicato il 21 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Il presidente del Pd Stefano Bonaccini ha proposto alla Direzione del Pd di inserire il nome della segretaria Elly Schlein nel simbolo per le prossime ... (dayitalianews)

europee: Benifei, 'un onore guidare lista al fianco della Strada' - Roma, 21 apr (Adnkronos) - "Ora è ufficiale: sono candidato alle Elezioni europee dell’8 e 9 giugno per il collegio nordovest, che comprende Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta!". Così in un ...lanuovasardegna

Fiano: “Ringrazio il mio partito per la mia candidatura alle prossime Elezioni europee” - (mi-lorenteggio.com) Milano, 21 aprile 2024 – “Ringrazio il mio partito per la mia candidatura alle prossime Elezioni europee. Il mio impegno sarà pieno e appassionato per costruire una nuova stagione ...mi-lorenteggio

Kosovo: referendum per rimuovere 4 sindaci di etnia albanese - Lo scorso giugno, il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha offerto di tenere nuove Elezioni se il 20 per cento degli elettori ... un altro importante passo verso l'adesione al Consiglio d'Europa, ...it.euronews