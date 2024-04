Inter-Cagliari Primavera 3-0 - il tabellino della partita della 30ª giornata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 aprile 2024)è terminata da pochi minuti sul punteggio di 3-0: questo ilvalida per la trentesimadel Campionato1. VITTORIA IMPORTANTE –che si mette presto in salita per il, al “Breda” di Sesto San Giovanni (Milano). L’espulsione diretta di Marcolini, dopo appena 18 minuti, stravolge i piani di Pisacane e i rossoblù incassano un micidiale uno-due in quattro minuti: a segno il subentrato Sarr al posto di Spinacce (infortunato proprio da Marcolini) e Owusu che insacca sul palo più lontano. Berenbruch a nove minuti dalla fine, di piatto, mette la firma sul tris nerazzurro....