GP Olanda - SBK Superpole | Rea sconfigge la pista bagnata e si prende la pole

(Di sabato 20 aprile 2024) Si è chiusa poco la fa ladel gran premio di Assen di SBK che ha visto il successo di Jonathan Rea che dunque si appresta a partire inposition nella gara di questo pomeriggio. Come per le prove libere 3 però i piloti hanno dovuto fare i conti con un circuito bagnato e se Bulega e Razgatlioglu sembravano poter avere la meglio in queste condizioni, alla fine è venuto fuori Rea che li ha messi in fila dietro di sé. Andiamo dunque a vedere come è andata ladel GP d’di SBK. GP, SBK: Rea sila(Credit foto – pagina Facebook del centauro nordirlandese) 1 Jonathan Rea GBR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 1:42.650s 2 Nicolo Bulega ITA Aruba.It Racing Ducati +0.094s 3 Toprak ...

SBK | Round Olanda 2024, Superpole: Jonathan Rea torna in vetta nella sua Assen, quarta pole al TT per lui - In una sessione bagnata, Rea si aggiudica la prima casella sullo schieramento. Bulega e Razgatlioglu completano la prima fila.p300

SBK | Gp Olanda Superpole: Rea in pole sul bagnato - SBK Gp Olanda Qualifiche - Sulla pista bagnata di Assen, Jonathan Rea ha conquista la Superpole del Gran Premio d'Olanda, terza tappa del Mondiale 2024. Il pilota britannico in sella alla Yamaha, in u ...motograndprix.motorionline

Lecuona unfit dopo la caduta ad alta velocità in FP3 - Lo spagnolo stava andando forte nell’ultima sessione sul bagnato che precede le gare ma nelle fasi finali è finito a terra all’ultima chicane e salterà il resto del sabato olandese ...worldsbk