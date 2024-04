F1 - Gp Cina | Verstappen domina anche le qualifiche Le Ferrari lontan - Hamilton disastroso | la griglia di partenza

(Di sabato 20 aprile 2024)sul circuito di Shanghai a trazione Red Bull. La scuderia austriaca ha monopolizzato la prima fila e in, il quinto appuntamento della stagione di Formula 1, partirà con Maxprimo e Sergio Perez davanti a tutti gli altri. Dopo la vittoria centrata nella Sprint Race di questa mattina, il campione del mondo in carica ha ribadito la sua forza ottenendo la quinta pole position consecutiva di questo inizio di stagione e la 37esima in carriera. Il suo tempo di 1’33?660 è stato di circa tre decimi e mezzo più rapido di quello del compagno, che ha fermato il cronometro sull’ 1’33?982. In terza posizione si è imposto Fernando Alonso, pilota dell’Aston Martin, in grado di riscattare la prestazione in Sprint Race terminata con un ritiro a causa della foratura di una gomma. Più indietro leche ...

Max Verstappen si prende tutto quello che il sabato in Cina è in grado di offrire e si candida prepotentemente per la quarta vittoria nelle prime cinque gare. L’olandese domina in lungo e in largo ... (sportface)

Ai tempi, remoti!, della mia giovinezza, il grande Renzo Arbore rese popolarissima una canzon Cina interpretata dalle Sorelle Bandiera. Il ritornello faceva così: “Fatti in là, fatti in là, fatti più ... (sport.quotidiano)

Pole position per Verstappen al Gp di Cina - 1 minuto per la lettura SHANGHAI (Cina) (ITALPRESS) – Max Verstappen, con la Red Bull, ha chiuso in testa le Q3 del GP di Cina. Il campione del mondo olandese, con il tempo di 1’33"660, dopo aver vint ...quotidianodelsud

Super Verstappen vince gara Sprint del Gp di Cina - SHANGHAI (Cina) (ITALPRESS) – Il campione del mondo Max Verstappen, con il tempo di 32’04"660, ha vinto la Gara Sprint del GP di Cina. L’olandese della RedBull ha impiegato nove giri per passare dalla ...lagazzettadelmezzogiorno

F1, GP Cina, Leclerc: "Sorpreso, ma in negativo". Lite con Sainz rientrata, ma lo spagnolo gela: "Non c'è nulla da chiarire" - Ma sulla lunga distanza il passo è buono" GP Cina, le qualifiche delle Ferrari Partendo dalla fine, ovvero dalle qualifiche, oltre alla 37esima pole in carriera e 100esima per Red Bull ...sport.virgilio