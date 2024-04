Gli aiuti per le mamme che lavorano non sono mai troppi e il governo Meloni sembra averlo capito bene visto che il Bonus che era riservato solo a una specifica categoria di ‘ mamme ’ ora è stato ... (ilcorrieredellacitta)

Bonus mamme con lo stipendio di maggio, arretrati da gennaio compresi: ecco per quali lavoratrici. Le faq - Bonus mamme per le lavoratrici statali in busta paga da maggio. La decontribuzione arriva con lo stipendio del prossimo mese dopo l'aggiornamento del sistema NoiPA che - dopo aver causato ...ilmessaggero

Bonus 18 anni, come richiedere 500 euro nel 2024 e come usarli - (Adnkronos) – Anche per il 2024 è stato confermato dal governo il Bonus di 500 euro rivolto ai ragazzi di 18 anni, che, nella forma, ha cambiato denominazione da tempo in 'Carta della cultura giovani' ...periodicodaily

Nel 2024 due mesi di congedo parentale pagati all'80% - Gli italiani fanno pochi figli soprattutto per carenza di tempo e di denari da poter spendere per averne di più. E allora il governo cerca di venire incontro alle esigenze delle giovani coppie concede ...fai.informazione