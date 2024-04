Valencia-Betis - Liga | t - formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 19 aprile 2024)è una gara valida per la trentaduesima giornata dellae si gioca sabato alle 18:30: tv,ni ePer ildi Baraja potrebbe essere l’occasione di mettere la parole fine alla corsa Europa della prossima stagione. I padroni di casa, che vengono da due vittorie di fila, sono avanti di due lunghezze rispetto allane di Pellegrini. Evidente che un’affermazione in casa potrebbe decidere il tutto. Baraja, allenatore del(Lapresse) – Ilveggente.itIl margine poi per il, che ha vinto contro il Celta Vigo dopo una striscia terribile di quattro sconfitte di fila, sarebbe incolmabile. Anche se nessuno lo dice, ovviamente, sottolineando come ci siano ancora diverse partite da ...