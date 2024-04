(Di venerdì 19 aprile 2024) San(Milano), 19 aprile 2024 – Un’installazione che provoca perplessità e timori, e in tanti, nella serata di giovedì 18 aprile, hanno partecipato all’assemblea pubblica nella sala consiliare del Comune, dove si è discusso dell’antenna del 5 G che è stata montata, col consenso della parrocchia locale e della Diocesi, nelSan Carlo Borromeo, in via De Nicola. Il ripetitore si trova a poca distanza da una serie di palazzi, oltre che dal Municipio, “da un asilo e altri siti sensibili. C’è da chiedersi se, anche da un punto di vista etico, fosse il caso di procedere con l’installazione”. Queste le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito coordinato da Marco Castoldi, tra i referenti di un comitato spontaneo sorto proprio per affrontare la questione. “La parrocchia ha ...

“Rinnoviamo l’iniziativa anche quest’anno: il 25 aprile sarà la prima di tre nuove giornate gratuite da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la Nazione la visita ... (orizzontescuola)

San Giuliano Milanese, un’antenna del 5 G nel cortile dell’oratorio. Cittadini in fermento: “E la salute” - In un’assemblea pubblica i residenti degli stabili attorno alla parrocchia San Carlo Borromeo hanno espresso preoccupazione per le ricadute sanitarie e ambientali del ripetitore ...ilgiorno

Monza, vigili infiltrati nei social e tecnologie: "Così stiamo vicini ai cittadini e intercettiamo le baby gang" - Intervista al comandante Giovanni Dongiovanni, a due mesi dal suo insediamento al vertice della polizia locale: "Non amo l’approccio muscolare, preferisco la sobrietà” ...ilgiorno

Per i 300 anni della Parrocchia, un incontro sulla storia di San Pietro in Campo con Pier Giuliano Cecchi - Terzo appuntamento col ciclo di incontri di approfondimento per celebrare i 300 anni della parrocchia di San Pietro in Campo. Il calendario di ...giornaledibarga