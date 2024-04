Milan-Inter - tre rientri e Inzaghi sul sicuro | la probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 aprile 2024) Verso, il derby che potrebbe consegnare la seconda stella ai nerazzurri. Simonenon vuole lasciare nulla al caso e laè praticamente già in testa. ULTIME ? Verso, derby scudetto. I nerazzurri, vincendo contro i rossoneri, conquisterebbero la loro seconda stella. Simone, a tre giorni dalla partita, ha già praticamente lafatta. La buona notizia è che tutto il gruppo è ormai al completo e quindi per la partita di lunedì saranno tutti a disposizione. Rispetto al pareggio contro il Cagliari, saranno tre idal primo minuto: Pavard, Lautaro Martinez e Darmian. I primi due avevano saltato l’ultima uscita per squalifica, mentre il jolly di Legnano era partito dalla panchina ...