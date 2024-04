Milan caos - gli ultras scaricano Pioli | la lettera per chiedere il ben servito all’allenatore VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 GlidelStefano. L’allenatore dell’ultimo scudetto cancellato così, come se non avesse più alcun valore, né professionale, né, tantomeno, affettivo. E lo fanno con una nota della Curva Sud condivisa sui social. Tutti a braccetto peril benal tecnico rossonero. Laè stata scritta dal capoLuca Lucci dopo la sconfitta subita ieri da Giroud & Co., sconfitti 2-1 sul terreno di gioco dell’Olimpico dalla Roma che conquista, così, la semifinale dell’Europa League. “Desidero fortemente ricordarti come l’artefice di uno dei più bei scudetti della storia del, ma poi si arriva al punto in cui inesorabilmente le strade si debbano ...