Easyhome e Homestyler ospiteranno la conferenza dei partner globali al Salone del Mobile. Milano 2024 - MILANO, 18 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Homestyler, una delle principali piattaforme di progettazione 3D all-in-one e comunità creativa per designer globali in cui investono Easyhome New Retail Group e ...adnkronos

Easyhome and Homestyler to Host Global Partners Conference At 2024 Salone Del Mobile Milano - Homestyler, a leading all-in-one 3D Design platform and creative community for global designers invested by Easyhome New Retail Group and Alibaba Group, will host the Homestyler Global Partners Confer ...adnkronos