Voto di scambio - ora la Sicilia La terza inchiesta in 15 giorni Indagato il vice di Schifani | Corruzione aggravata

(Di giovedì 18 aprile 2024) Da Catania a Bari, passando per Torino, la primavera si arroventa, anche se il meteo gira in picchiata, a causa di una nuova, questa volta isolana. A Catania un’svela il patto di "degenerazione affaristica" fra alcuni amministratori del Comune di Tremestieri Etneo ed elementi vicini alla cosca Santapaola-Ercolano. Il sindaco in carica, Santi Rando, poliziotto, è stato arrestato, con l’accusa dielettorale politico-mafioso e. Uno tsunami che coinvolge ilpresidente della Regionena, Luca Sammartino, assessore dell’Agricoltura, in quota Lega. Ilgovernatore, 39 anni – transitato per Udc, Articolo 4 di Pippo Nicotra, Pd, Italia viva prima di abbracciare Salvini - è un "signore delle ...