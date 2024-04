Sampdoria - Esposito a mezzo servizio con lo Spezia Davanti gioca Borini

Missione recuperi per la Sampdoria , che in questi giorni a Bogliasco si sta concentrando nel rientro di alcune delle pedine che ciclicamente... (calciomercato)

Verso Spezia-Sampdoria, Andrea Pirlo torna al 4-3-2-1. Il piano - Andrea Pirlo sta pensando al ritorno al 4-3-2-1 per il derby con lo Spezia: a guidare l'attacco della Sampdoria ci sarebbe Fabio Borini L'assenza di Manuel ...clubdoria46

Spezia, intensità e prudenza, D’Angelo vuole tutti al top per il derby con la Sampdoria - Intensità, ma anche prudenza. La partita con la Sampdoria, per lo Spezia, può rappresentare l’ennesimo snodo fondamentale in una stagione partita in salita e che continua con grande fatica. Ed è per q ...genova.repubblica

Samp, senza De Luca scatta il piano B. Kasami arma in più già alla Spezia - Con l’infortunio dell’ariete l’opzione del lancio lungo non è più perseguibile. Con palla a terra gli inserimenti dello svizzero possono risultare decisivi ...genova.repubblica