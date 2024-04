Nuovo Dhl Express a Rho. Colosso da 320 dipendenti e vocazione internazionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un investimento di 17 milioni di euro, un sorter logistico in grado di smistare e selezionare 3000 pezzi l’ora, l’installazione di 88 colonnine di ricarica per i ritiri e le consegne di primo ed ultimo miglio che da Rho servono il nord di Milano e l’area delle province di Milano e Varese. Tecnologico, efficiente, moderno e anche green: è il centro di smistamento DhlItaly di Rho inaugurato ieri mattina dopo un importante intervento di restyling. "Questo intervento rientra nel piano di investimenti da 360 milioni nel quadriennio 2023-2026 a supporto delle aziende del nostro Paese fortemente orientate all’export, per un totale di oltre 700 milioni in 8 anni - ha dichiarato Nazzarena Franco, Ceo DhlItaly -. In particolare le imprese del territorio lombardo si caratterizzano per una forte propensione all’internazionalizzazione. Rho ...