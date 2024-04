Milan - La Repubblica | Ibrahimovic vuole Casimir Westerveld per l’under23  Ecco chi è

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 18 aprile 2024), Zlatansta valutando la possibilità di ingaggiare un dirigente dell’Ajax per: si tratta diZlatanpotrebbe presto regalare un nuovo colpo per quanto riguarda la dirigenza del. Secondo quanto riportato dal quotidiano La, infatti, ci potrebbe essere un nuovo ingresso nell’organigramma societario del club di via Aldo Rossi. Lo svedese starebbe valutando l’ipotesi di ingaggiare un dirigente dell’Ajax, per la nuova squadra under23. Si tratta di, definito un vero e proprio guru del settore giovanile della società olandese. Il profilo in questione, ad oggi, è il direttore dello sviluppo del club che, attualmente, occupa il quinto ...