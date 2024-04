Luxottica - premio record per tutti i dipendenti | oltre 4mila euro di bonus in busta paga

(Di giovedì 18 aprile 2024) Agordo (Belluno), 17 aprile 2024 –di risultato daquest’anno alla Essilorcon la multinazionale degli occhiali di Agordo che ha distribuito ai propriuninsuperiore ai. Ieri le rappresentanze sindacali nazionali e territoriali, le Rsu di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e i rappresentanti di Essilorsi sono incontrati in occasione del coordinamento nazionale del Gruppo. All’ordine del giorno c’era anche la condivisione dei risultati deldi risultato 2023 che ha raggiunto un valore lordo di36,3 milioni di, in crescita del 14% rispetto allo scorso ...

