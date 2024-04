La partita del Golf Il Consorzio cambia le regole del gioco | più soldi - meno tempo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sarà ancoraclub Milano a gestire i 100 ettari di Parco che ha attualmente in concessione, per alaltri 7 anni. La fumata bianca è arrivata a seguito della scadenza del bando indetto dalVilla Reale e Parco di Monza (ente gestore del bene pubblico) volto a verificare se vi fossero altre associazioni sportive affiliate alla Fig (Federazione italiana) interessate a proposte di partenariato pubblico-privato. Non si è presentato nessun altro e allora da un paio di giorni si è avviato l’iter che porterà tra circa un mese e mezzo alla firma del nuovo contratto di gestione. Prima però, dal momento che si tratta di un partenariato e non più di una semplice concessione, ci vorrà un breve periodo di proroga tecnica per la verifica delle parti, che durerà fino al 31 maggio. Successivamente si potrà ...