In gruppo si affrontano le avversità e si vince

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’uomo da sempre è un ‘animale’ social,e infatti, fin dalla Preistoria sentiva il bisogno di stare in compagnia e per questo motivo viveva in piccoli gruppi. Forse avevano capito qualcosa? La risposta è si, avevano capito che in tanti si diventa più forti, più sicuri, ma soprattutto, vivendo insieme ci si aiuta a sviluppare le proprie capacità, a rendere il massimo e a superare ostacoli che da soli non si saprebbero mai superare. Tornando indietro nel tempo, più esattamente al 7 luglio 1982, cioè a quando la Nazionale di calcio italiana vinse i Mondiali contro il temutissimo Brasile. Come fecero are? Lo ha raccontato Paolo Rossi, l’allora capocannoniere della squadra, in un libro. Sembra che, dopo il pareggio del primo tempo, l’allenatore Bearzot ruppe il silenzio fece un discorso incoraggiante per risollevare la squadra e dargli la carica: non dovevano giocare ...