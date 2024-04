Gli azzurri sognano il colpaccio contro gli amaranto Sangio - esodo a Livorno 200 tifosi con Rigucci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Saranno circa 200 i sostenitoriche domenica, per il terzultimo turno di campionato, partiranno dal Valdarno per sostenere i propri beniamini nella sempre spettacolare cornice dell’Ardenza di. Saranno al seguito due pullman più tante auto private. Lavannese di, infatti, affronterà glie potrà contare sull’affetto dei propriche, galvanizzati anche dall’ottimo girone di ritorno fatto dalla squadra, si sposteranno sul Tirreno speranzosi di poter tagliare il traguardo della salvezza ormai, decisamente, a portata di mano. Nella storia delle due società sono state disputate 11 partite di campionato con cinque vittorie azzurre, tre pareggi e altrettanti successi. L’ultimo vittorioso precedente in terra livornese ...