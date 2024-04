Ginnastica artistica - i convocati dell’Italia per gli Europei | Moschettieri per difendere il titol - assente Bartolini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Giuseppe Cocciaro, DT della Nazionale Italiana dimaschile, ha diramato le convocazioni per gli, che andranno in scena a Rimini dal 24 al 28 aprile. Gli azzurri si presenteranno all’appuntamento perilo a squadre conquistato lo scorso anno. Il quintetto tricolore sarà composto da Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati. Confermata dunque la formazione che dodici mesi fa trionfò in maniera storica ad Antalya. Anche in quell’occasione era infattiNicola, che quest’anno si è visto in campo gara soltanto in occasione della terza tappa della Serie A2. Il sardo era presente ai Mondiali al posto di Lodadio, quando la nostra Nazionale conquistò il pass per le Olimpiadi ...