FA Cup - fine di un’epoca | dalla prossima edizione aboliti i replay in caso di parità

(Di giovedì 18 aprile 2024)diin FA Cup:stagione, nella storica coppa di Inghilterra, non si giocheranno più i famosi “”, vale a dire il re-match indicon campo invertito per stabilire chi avanza al turno successivo. In nessun turno della coppa nazionale più antica al mondo saranno più giocati i, che vengono dunque: indi pareggio al 90?, adesso, la sfida secca sarà prolungata ai supplementari o agli eventuali rigori. Era una tradizione secolare, ma la FA ha dovuto intervenire in modo forzato in virtù di un calendario sempre più congestionato, con due turni in più in Champions, venendo così incontro alle esigenze dei club. Nelle prossime sei edizioni, inoltre, la Fa Cup si ...

Quando entrerà in funzione il Cup per visite esami in Lombardia (e per chi) - C'è una prima data per l'entrata in funzione del centralino unificato per le prenotazioni di visite ed esami negli ospedali pubblici e privati. Ma riguarderà soltanto 3 milioni di cittadini ...milanotoday

In estate Cup unico sarà disponibile per 3 milioni di lombardi - Per quanto riguarda il Centro unico di prenotazione in Lombardia "le ditte che hanno vinto l'appalto stanno lavorando ventre a terra. (ANSA) ...ansa

37^ America's Cup: lancio svizzero, una bellezza di dettagli - Fu il Marchese di Anglesey a commentare nel 1851, quando vide per la prima volta lo yacht radicale "America" nelle acque britanniche: "Se lei ha ragione, tutti noi dobbiamo avere torto". E le parole d ...nauticareport