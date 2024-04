Due tesiste lanciano il sondaggio | Aiutateci a salvare l’ex Cartiera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tenta una seconda vita la “cattedrale“, il cuore della vecchia fabbrica, un colpo d’occhio suggestivo per il visitatore. A offrirgliela contribuiranno due studentesse di Architettura a Ferrara, al lavoro sulla rigenerazione dellaBinda, storica gloria industriale di Vaprio, chiusa ormai da 18 anni e adesso alla ricerca di una nuova destinazione. Le laureande faranno la tesi proprio sul sito e l’Amministrazione chiede "a tutti di collaborare con le ricercatrici - spiega il vicesindaco Paolo Margutti -, il loro studio servirà per mettere a fuoco i desideri dei vapriesi". Leinfatti hanno preparato una tappeto per tastare il polso al borgo sul futuro dello stabilimento dismesso. "Ha un passato glorioso che risale a metà Settecento – ricorda Margutti –. Ha chiuso lasciando la gente per strada e ...