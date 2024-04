(Di giovedì 18 aprile 2024) Ilrinl’alleanza anche in vista delle prossime. E’ recente l’frae Noiper presentarsi insieme all’appuntamento di giugno all’interno del più ampio partito popolare europeo. Un’alleanza che ricompatta i centristi e che ha visto fra i protagonisti del lavoro di riavvicinamento prima e dell’poi il sottosegretario pratese Giorgio Silli. Il clima di collaborazione e unità di intenti nell’anima centrista delsi respira anche in città, dove Noi-Silli esi presenteranno con liste proprie a sostegno del candidato sindaco Gianni Cenni. La sfida ...

Milano, 25 mar. (askanews) – “Da mesi la Lega auspica un centrodestra unito, in Europa come in Italia. Purtroppo, fino ad oggi sono arrivati solo veti sulla Le Pen e sugli alleati della Lega . ... (ildenaro)

Alle prossime elezioni Europee del 8 e 9 giugno i partiti di governo italiani vanno in direzioni diverse spinti dal sistema proporzionale, quindi si muovono fuori dalle logiche che normalmente ... (ildifforme)

“Credo che il valore principale del centrodestra sta innanzitutto nel volere sempre il bene della propria Nazione. Quindi non soltanto il popolo , ma l’insieme di popolo , di storia, di tradizione, ... (secoloditalia)

"Centrodestra unito per le elezioni europee: accordo tra Forza Italia e Noi Moderati" - Il Centrodestra unito a Prato per le prossime elezioni europee: accordo tra Forza Italia e Noi Moderati per rafforzare l'alleanza nel partito popolare europeo, con il sottosegretario Giorgio Silli ...lanazione

Elezioni Empolese Valdelsa, tutti i nomi dei candidati sindaco e le liste - Tra le constatazioni: il Pd è il partito da cui arriva il candidato per il centrosinistra, in alcuni comuni Italia Viva ha deciso di correre in autonomia, il Centrodestra è rimasto unito dappertutto ...gonews

Elezioni Zona del Cuoio, tutti i nomi dei candidati sindaco e le liste - C'è tempo fino al 9 maggio per presentare le candidature a sindaco e le liste per i consiglieri comunali in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno. Il ...gonews